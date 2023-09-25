Hendak Tawuran, 5 Remaja Konvoi Sambil Bawa Sajam di Tangerang

TANGERANG - Video sekelompok remaja konvoi sambil membawa senjata tajam (sajam) beredar di media sosial. Lokasi konvoi diperkirakan di atas Fly Over Taman Cibodas, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Atas petunjuk dari video tersebut, polisi menangkap 5 remaja yang terekam dalam video.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menerangkan, dari 5 orang yang diamankan, 4 di antaranya diketahui membawa sajam yang diduga berjenis celurit dan cordek panjang.

Kelima remaja yang diamankan polisi tersebut berinisial JS (21), MIP (18), AR (16), HJ (18), dan AH (24). Kelimanya merupakan warga Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Hasil dari pemeriksaan dan informasi, Tim Opsnal gabungan berhasil mengamankan remaja JS (21) berikut barang bukti 4 bilah sajam jenis celurit dan cordek, pakaian yang digunakan saat konvoi, dan 1 handphone admin dari beberapa genk motor di antaranya Teamorangkeren2017, Pesisir21, serta aliansi Tabraktubruk32," tuturnya, Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, JS mengakui kelompoknya yang melakukan konvoi di wilayah Cibodas, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang pada Sabtu, 23 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB. Mereka diduga akan tawuran dan melakukan teror terhadap kelompok lain.