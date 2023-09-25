Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Tuntutan Wowon Cs Ditunda untuk Kelima Kalinya, Hakim Sindir Jaksa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:19 WIB
Sidang Tuntutan Wowon Cs Ditunda untuk Kelima Kalinya, Hakim Sindir Jaksa
Sidang tuntutan Wowon cs ditunda untuk kelima kalinya, hakim sindir jaksa. (MPI/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

 

BEKASI - Majelis Hakim dalam sidang Wowon Cs geram terhadap jaksa penuntut umum (JPU) karena berkas tuntutan belum siap dibacakan dalam persidangan yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, hari ini, Senin (25/9/2023). Hal itu membuat sidang tuntutan ditunda untuk kelima kalinya.

Ketika JPU menyebut berkas belum siap, Hakim Ketua Suparna langsung mempertanyakan kinerja Jaksa selama ini. Pasalnya, sidang tuntutan ini sudah berjalan selama satu bulan.

"Belum selesai?. Teman-teman kerjanya apa, 5 kali loh ya, kita sudah sebulan lebih. Ini yang kelima berarti nanti yang ke-6 tolongnya berkasnya disiapkan," kata Suparna.

Ia meminta JPU serius menyusunnya berkas tuntutan agar perkara ini bisa cepat selesai. Apalagi kasus Wowon cs 'serial killer' cukup menarik perhatian publik.

"Kita perkara ini kan untuk tuntutan sudah 5 kali ditunda loh, tolong yang serius karena ini adalah perkara yang sudah menarik perhatian massa," katanya.

"Jadi kita tunda lagi Senin 2 Oktober 2023, kami memohon kepada penuntut umum agar segera diselesaikan tuntutannya agar perkara ini cepat selesai," ujarnya.

Sidang tuntutan akan kembali digelar untuk yang ke-6 kalinya pada Senin 2 Oktober 2023. Hakim meminta dalam sidang ke-6 JPU harus sudah siap atas berkas penyusunan tuntutan.

Sementara itu, JPU Omar Syarif Hidayat mengungkapkan, alasan sidang harus ditunda lantaran berkas belum siap. JPU juga beralasan sama saat saat batal membacakan tuntutan pada sidang 29 Agustus, 5 September 2023, 12 September 2023, dan 18 September 2023.

“Untuk tuntutan belum selesai dalam penyusunan, Insyallah minggu depan sudah siap,” kata Omar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155/pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement