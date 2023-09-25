Siskaeee Perankan Film Porno saat Bulan Ramadhan

JAKARTA - Selebgram Siskaeee mengaku syuting Keramat Tunggak pada bulan Ramadhan dengan skenario religi seorang pekerja seks komersial (PSK) yang taubat. Namun Siskaee mengaku kaget film tersebut keluar dengan pada saat lebaran dengan adegan yang tidak dia setujui.

"Jadi begini, sudah pada nonton filmnya belum? Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan. Itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu karena skenario yang diberikan kepada siska saat itu memang berbentuk film religi," kata Siskaeee di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

"Dan kita juga syutingnya di bulan Ramadhan dan juga keluar film nya itu pas lebaran," tambahnya.

Dia mengatakan, film religi tersebut diketahui dari sinopsis yang tertera adanya seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadhan. Dengan adanya sinopsis tersebut dia mengambil project film yang disutradarai oleh Irwansyah tersebut.

"Saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya sudah saya ambil saja," jelasnya.

Kemudian setelah proses syuting telah selesai dan kemudian ditayangkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian disebutkan bahwa talent harus menerima terlebih dahulu sebelum dipublikasikan.

"Padahal di perjanjian kita para talent itu ada perjanjian sebelum ditayangkan itu, ada minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau nggak. Tetap adanya persetujuan. Tapi dari pihak PH tidak ada ngomong ini perlu ditayangin? Ini perlu diedit atau tidak?," jelasnya.