Angin Kencang Landa Cibinong Bogor, Atap Rumah Warga Rusak

BOGOR - Satu rumah warga di wilayah Cirimekar, Kecamatan Cibinong rusak diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Berdasarkan informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.24 WIB. Tampak bagiab atap salah satu rumah warga rusak diterjang angin kencang.

Puing-puing dari atap rumah itu pun berserakan di tanah. Peristiwa itu cukup mengejutkan warga karena terlihat kondisi cuaca di lokasi sedang cerah.

Terpisah, Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan adanya kejadian angin kencang tersebut. Informasi yang didapatnya hanya terdapat satu rumah terdampak.