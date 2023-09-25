Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angin Kencang Landa Cibinong Bogor, Atap Rumah Warga Rusak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |17:21 WIB
Angin Kencang Landa Cibinong Bogor, Atap Rumah Warga Rusak
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Satu rumah warga di wilayah Cirimekar, Kecamatan Cibinong rusak diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Berdasarkan informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.24 WIB. Tampak bagiab atap salah satu rumah warga rusak diterjang angin kencang.

Puing-puing dari atap rumah itu pun berserakan di tanah. Peristiwa itu cukup mengejutkan warga karena terlihat kondisi cuaca di lokasi sedang cerah.

Terpisah, Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan adanya kejadian angin kencang tersebut. Informasi yang didapatnya hanya terdapat satu rumah terdampak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/340/3016177/diterjang-angin-kencang-penyangga-mal-pelayanan-publik-muarojambi-roboh-m8leAy1ZTT.jpg
Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/340/2997166/bangunan-minimarket-di-pandeglang-porak-poranda-diterjang-angin-kencang-nyaris-timpah-warga-ixZsECpJy8.jpg
Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984281/3-rumah-ambruk-diterjang-angin-kencang-ibu-dan-anak-bayi-ikut-jatuh-ke-laut-TUmfioloQs.jpg
3 Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang, Ibu dan Anak Bayi Ikut Jatuh ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984221/hujan-badai-rusak-5-rumah-dan-robohkan-tiang-listrik-di-kolaka-gMhD6THMjQ.jpg
Hujan Badai Rusak 5 Rumah dan Robohkan Tiang Listrik di Kolaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/340/2983439/diterjang-angin-kencang-puluhan-rumah-di-lebak-rusak-salah-satunya-ambruk-eq6qEBkdhX.jpg
Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Lebak Rusak, Salah Satunya Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/519/2981606/angin-kencang-robohkan-rumah-warga-sampang-30EnYXDoML.jpg
Angin Kencang Robohkan Rumah Warga Sampang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement