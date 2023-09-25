Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siskaeee Akui Dibayar Rp10 Juta untuk Satu Film Porno

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |17:54 WIB
JAKARTA - Selebgram Siskaeee mengaku dibayar sebesar Rp10 juta selama tiga hari memerankan film 'Kramat Tunggak'. Meski demikian uang tersebut tidak termasuk hotel penginapan, konsumsi dan transportasi.

Selain itu, Siskaeee juga mengakui dari hasil memerankan film 'Kramat Tunggak' dirinya mendapatkan bayaran sekitar Rp10 juta. Dengan hanya kesepakatan perjanjian tanpa sistem kontrak yang sah.

"Bukan kontrak, hanya surat perjanjian. selama proses syuting dan tiga hari itu. Siska dibayar Rp10 juta untuk satu film," kata Siskaeee di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

Dia mengaku mendapatkan jobs stuting tersebut melalui akun instagram yang dihubungi oleh Irwansyah. Setelah lama DM Irwansyah tak direspon sampai akhirnya dikirim itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya religi sehingga dia ambil jobs tersebut.

Siskaeee mengaku selama tiga hari proses syuting di studio Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Syuting itu dilakukan saat bulan Ramadhan untuk nantinya, dirilis saat hari raya lebaran April 2023 lalu.

"Dan kita juga syuting nya di bulan Ramadhan dan juga keluar film nya itu pas lebaran. Film Religi nya sinopsis nya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadhan," ungkap Siskaeee.

Bahkan, Siskaeee sempat mengutarakan alasannya mengambil syuting film itu. Karena berharap dari film tersebut bisa merubah pandangan atau image orang terhadap dirinya, namun semua itu tidak sesuai harapannya.

"Jadi kenapa saya mengambil film itu, karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya sudah saya ambil saja," katanya.

