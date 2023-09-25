Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Kepulauan Seribu Digegerkan Penemuan Mayat Mengapung dengan Kondisi Hancur

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:16 WIB
Warga Kepulauan Seribu Digegerkan Penemuan Mayat Mengapung dengan Kondisi Hancur
Petugas evakuasi mayat (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga yang bermukim di wilayah Kepulauan Seribu digegerkan dengan penemuan mayat pada Senin (25/9/2023). Mayat ini ditemukan mengapung di perairan kepulauan seribu dengan kondisi mengenaskan.

Berdasarkan pantauan di lokasi evakuasi. Mayat tersebut dievakuasi dari kapal patroli dan dibawa menuju dermaga marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Aroma busuk tercium menyengat saat mayat dibuka dari kantong mayat berwarna merah.

Petugas dari Satreskrim Polres Metro Kepulauan Seribu melakukan pemeriksaan terhadap sosok mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki. Mayat tersebut diketahui mengenakan kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan celana jins berwarna hitam.

Saat diperiksa, petugas mendapati beberapa bagian tubuh mayat tersebut banyak yang tidak utuh bahkan sudah hancur. Yang lebih mengerikan saat petugas mengecek kepala daripada mayat tersebut sudah tinggal tengkorak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement