Warga Kepulauan Seribu Digegerkan Penemuan Mayat Mengapung dengan Kondisi Hancur

JAKARTA - Warga yang bermukim di wilayah Kepulauan Seribu digegerkan dengan penemuan mayat pada Senin (25/9/2023). Mayat ini ditemukan mengapung di perairan kepulauan seribu dengan kondisi mengenaskan.

Berdasarkan pantauan di lokasi evakuasi. Mayat tersebut dievakuasi dari kapal patroli dan dibawa menuju dermaga marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Aroma busuk tercium menyengat saat mayat dibuka dari kantong mayat berwarna merah.

Petugas dari Satreskrim Polres Metro Kepulauan Seribu melakukan pemeriksaan terhadap sosok mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki. Mayat tersebut diketahui mengenakan kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan celana jins berwarna hitam.

Saat diperiksa, petugas mendapati beberapa bagian tubuh mayat tersebut banyak yang tidak utuh bahkan sudah hancur. Yang lebih mengerikan saat petugas mengecek kepala daripada mayat tersebut sudah tinggal tengkorak.