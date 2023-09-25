Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Identifikasi Domisili Dua Pemeran Wanita Dalam Kasus Film Porno

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:42 WIB
Polisi Identifikasi Domisili Dua Pemeran Wanita Dalam Kasus Film Porno
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mengidentifikasi domisili dua pemeran wanita dalam kasus film porno, yang belum dapat memenuhi surat panggilan yang dikirim. Polisi telah melacak nomor telfon namun alamatnya berbeda.

"Dua saksi talent wanita yang sampai saat ini belum hadir, kita masih identifikasi terkait tempat tinggal maupun domisili yang bersangkutan," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

Ade Safri menjelaskan, ketika sudah dapat identifikasi tempat tinggal maupun domisilinya pihaknya akan mengirimkan kembali surat panggilan ulang kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Dia membeberkan alasan pihaknya belum berhasil membawa dua orang tersebut ke Polda Metro Jaya karena adanya perbedaan informasi identitas mereka.

"Antara pendaftaran registrasi nomor ponsel yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu menggunakan nama maupun alamat yang berbeda," ucap Ade Safri.

Ade Safri menyebut pihaknya juga telah melakukan pencarian dengan menggandeng Disdukcapil.

"Semua sudah kita lakukan dengan Disdukcapil juga kita lakukan penggunaan Scientific Investigation juga kita lakukan, untuk menemukan alamat maupun tempat tinggal yang bersangkutan, " tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145533/hanura-bi0M_large.jpg
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116205/penjara-kgNH_large.jpg
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement