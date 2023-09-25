Polisi Identifikasi Domisili Dua Pemeran Wanita Dalam Kasus Film Porno

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mengidentifikasi domisili dua pemeran wanita dalam kasus film porno, yang belum dapat memenuhi surat panggilan yang dikirim. Polisi telah melacak nomor telfon namun alamatnya berbeda.

"Dua saksi talent wanita yang sampai saat ini belum hadir, kita masih identifikasi terkait tempat tinggal maupun domisili yang bersangkutan," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).

Ade Safri menjelaskan, ketika sudah dapat identifikasi tempat tinggal maupun domisilinya pihaknya akan mengirimkan kembali surat panggilan ulang kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Dia membeberkan alasan pihaknya belum berhasil membawa dua orang tersebut ke Polda Metro Jaya karena adanya perbedaan informasi identitas mereka.

"Antara pendaftaran registrasi nomor ponsel yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu menggunakan nama maupun alamat yang berbeda," ucap Ade Safri.

Ade Safri menyebut pihaknya juga telah melakukan pencarian dengan menggandeng Disdukcapil.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Operator ZAL TV Usai Siarkan Pornografi dan Curi Streaming Kompetisi Olahraga

"Semua sudah kita lakukan dengan Disdukcapil juga kita lakukan penggunaan Scientific Investigation juga kita lakukan, untuk menemukan alamat maupun tempat tinggal yang bersangkutan, " tambahnya.