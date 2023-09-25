Polisi Temukan Tas Selempang di Tubuh Mayat di Kepulauan Seribu, Ini Isinya

JAKARTA - Mayat pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan di perairan Kepulauan Seribu. Jenazah yang kondisi badannya utuh tapi kepalanya sisa tengkorak itu dievakuasi menggunakan kapal ke Dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (25/9/2023).

Petugas Polres Kepulauan Seribu memeriksa mayat yang masih mengenakan pakaian lengkap yakni menggunakan kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan celana panjang.

Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan tas selempang yang melekat pada tubuh mayat. Petugas kemudian mengeluarkan sejumlah barang seperti telepon seluler, charger, korek api, hingga obat-obatan dari dalam tas.

Selain memeriksa barang bawaan pada mayat tersebut, petugas mendapati beberapa bagian tubuh mayat banyak yang tidak utuh bahkan sudah hancur. Seperti jari hingga kepala yang sudah menjadi tengkorak.

Belum diketahui pasti identitas daripada mayat yang ditemukan tersebut. Petugas Polres Kepulauan Seribu enggan memberikan komentar. Wartawan juga sudah mencoba melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat di Polres Kepulauan Seribu, tapi belum ditanggapi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum.

(Erha Aprili Ramadhoni)