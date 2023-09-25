Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lahan Kosong di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:12 WIB
Lahan Kosong di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi Terbakar
Kebakaran Laghan di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi (Foto: MPI)
BEKASI - Lahan kosong seluas puluhan hektar terbakar di Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin (25/9/2023). Lahan kosong itu tepat di belakang Universitas Bhayangkara Bekasi.

Kebakaran yang terjadi pada sore hari itu, hingga pukul 18.10 WIB belum berhasil dipadamkan. Guna memadamkan api, petugas pemadam kebakaran (Damkar) baru menurunkan 5 unit mobil, dan sedang meminta bantuan unit kepada sektor Bekasi Selatan.

"Kalau di lokasi ini kebetulan dari Wisma Asri sektor ada 3 unit, mako kita di Harapan Indah satu, ini baru kita minta bantuan lagi ke sektor Bekasi Selatan," ucap Danton Wisma Asri, Supardi saat ditemui di lokasi, Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, api merambat cepat membakar ilalang yang ada di lokasi. Selain itu, sumber air yang jauh, jadi faktor sulitnya memadamkan api.

"Kebetulan kesulitan kita emang ngambil airnya agak jauh, kering," katanya.

Topik Artikel :
Bekasi Karhutla kebakaran lahan
