HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kolaborasi dengan Warga, Relawan Ganjar Wujudkan Eduwisata di Kembangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:36 WIB
Kolaborasi dengan Warga, Relawan Ganjar Wujudkan Eduwisata di Kembangan
Kolaborasi dengan warga, relawan Ganjar wujudkan eduwisata di Kembangan, Jakarta Barat. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) bersama warga di Kembangan mewujudkan Agro Edukasi Wisata (Agro Eduwisata) GSG 07 di Kembangan, Jakarta Barat, memperingati Hari Tani Nasional.

Agro Eduwisata GSG 07 ini merupakan hasil swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan OMG. Dalam hal ini, warga bersama anak muda pecinta Ganjar Pranowo bergotong-royong mengelola perkebunan, biofolk, hingga ruang edukasi. Hal tersebut disampaikan Ketua OMG se-DKI Jakarta Abel Thoriq.

"Agro Eduwisata GSG 07 ini adalah hasil kelola dari swadaya masyarakat, kita OMG turut memberikan bantuan seperti perbaikan green house, bioflok, dan sarana pembelajaran edukasi," ujar Abel Thoriq, dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).

Di sini masyarakat bisa menikmati berbagai kegiatan rekreasi, edukasi dan hal positif lainnya seputar perkebunan, perikanan, pelestarian lingkungan hidup, dan produksi produk olahannya.

"Kita juga adakan pelatihan seperti hari ini kita ada pelatihan cara membuat keripik kangkung, cara penyemaian tanaman hidroponik sampai dengan sosialisasi berbagai jenis tanaman, seperti contohnya tadi penyuluhan pohon alpukat cipedak asli Jakarta," jelas Abel.

Hadirnya Agro Eduwisata GSG 07 ini menjadi kebanggaan untuk warga sekitar. Hal tersebut disinggung oleh Husnul Khotimah selaku KWT GSG 07.

Ia menuturkan saat ini Agro Eduwisata GSG 07 mempunyai variasi sayur, buah dan tanaman toga yang bisa menjadi media pembelajaran.

Halaman:
1 2
      
