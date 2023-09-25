Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja Tewas Usai Tabrak Tembok Rumah Kontrakan di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:07 WIB
Remaja Tewas Usai Tabrak Tembok Rumah Kontrakan di Bekasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BEKASI - Satu pelajar tewas, dan satu patah tulang di Kabupaten Bekasi usai menabrak tembok pagar rumah kontrakan. Kecelakaan itu terjadi diduga keduanya hendak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi.

"Saya lagi di dalam kontrakan, awalnya ada suara kaya nabrak tembok tepat depan kontrakan saya suaranya "jeder" aja gitu," kata Wina (40) penghuni kontrakan saat diwawancara, Senin (25/9/2023).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.10 WIB, Senin (25/9/2023) dini hari, di Jalan Cendrawasih, Kampung Cikarang, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat kejadian, kata Wina, dua pelajar tersebut jatuh terkapar dan tak sadarkan diri.

"Pas saya keluar saya liat ada berdua orang jatuh langsung ngga berdaya sampe keluarin darah gitu, karena saya takut saya langsung bangunin suami," ucapnya.

Kapolsek Serang Baru AKP Josman Harianja membenarkan kejadian tersebut, kata Dia, sebelumnya, beredar di sosial media korban adalah tewas usai tawuran. Setelah mendapatkan laporan itu pihaknya langsung melakukan olah TKP.

Menurut keterangan dari sejumlah saksi, kata Dia, setelah dipastikan awalnya korban mengendarai sepeda motor dari arah Selatan menuju Utara melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali.

"Jadi dia (korban) menabrak pagar pembatas rumah kontrakan yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka benturan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982//jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement