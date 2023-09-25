Pemuda Tewas Terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma, Diduga Anak Perwira TNI

JAKARTA - Seorang pemuda yang ditemukan tewas terbakar di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma. Korban diduga merupakan putra dari salah satu Perwira Menengah (Pamen) TNI Angkatan Udara.

Penemuan jasad tersebut pada Minggu malam kemarin, 24 September 2023 dalam kondisi mengalami luka bakar ekstrem. "Iya, betul dan masih dalam proses penyelidikan. (Korban) Putra dari Pamen TNI. Mohon maaf sementara itu dulu ya," ujar Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsekal Pertama Adrian P Damanik, saat dihubungi, Senin (25/9/2023).

Adrian menuturkan, korban saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dia belum bisa menyampaikan informasi mendetail ihwal penyebab atau motif terjadinya insiden tersebut.

"Belum (diketahui penyebabnya) masih kita selidiki dengan bantuan rekan-rekan dari Polres Jaktim," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati, membenarkan jasad tersebut bukan dari anggota TNI.

"Bukan anggota militer (identitas jasad pemuda yang terbakar). Saya (juga) tidak dapat informasi detil tentang hal itu," kata Agung.