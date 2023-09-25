Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Benarkan Pemuda Tewas Terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Anggota TNI

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:40 WIB
Polisi Benarkan Pemuda Tewas Terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Anggota TNI
Ilustrasi mayat (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata membenarkan adanya penemuan jasad pemuda yang tewas terbakar di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, pada Minggu malam kemarin, 24 September 2023. Leo menegaskan, korban bukan merupakan anggota TNI dan hanya berstatus warga sipil.

"Benar, korbannya sipil," ungkap Leo saat dihubungi awak media, Senin (25/9/2023).

Tidak ada informasi lanjutan yang disampaikan Leo mengenai proses penyelidikan dari insiden tersebut. Sementara itu, info sementara ihwal identitas korban disampaikan oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsekal Pertama Adrian P Damanik.

"Iya, betul dan masih dalam proses penyelidikan. (Korban) Putra dari Pamen TNI. Mohon maaf sementara itu dulu ya," ujar Adrian saat dihubungi.

Adrian menuturkan, korban saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dia belum bisa menyampaikan informasi mendetail ihwal penyebab atau motif terjadinya insiden tersebut.

"Belum (diketahui penyebabnya) masih kita selidiki dengan bantuan rekan-rekan dari Polres Jaktim," katanya.

Sekadar informasi, insiden tewasnya pemuda yang terbakar tersebut terjadi di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lanud Halim Perdana Kusuma. Korban ditemukan dalam kondisi luka bakar ekstrem.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/338/2943186/mahasiswa-ui-tewas-di-kamar-indekos-depok-dikenal-pendiam-j0zWBncVUx.jpg
Mahasiswa UI Tewas di Kamar Indekos Depok Dikenal Pendiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/338/2925982/anak-perwira-tni-au-yang-tewas-terbakar-di-lanud-halim-ternyata-tusuk-dirinya-sendiri-TJ1iPsuMQ7.jpg
Anak Perwira TNI AU yang Tewas Terbakar di Lanud Halim Ternyata Tusuk Dirinya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2894229/cctv-lokasi-tewasnya-anak-perwira-tni-rusak-dansatpom-lanud-halim-buka-suara-UuE4rJ4A8t.jpg
CCTV Lokasi Tewasnya Anak Perwira TNI Rusak, Dansatpom Lanud Halim Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2894174/teriakan-anak-tni-yang-tewas-di-lanud-halim-terdengar-saat-api-berkobar-a8Jh6usLu2.jpeg
Teriakan Anak TNI yang Tewas di Lanud Halim Terdengar saat Api Berkobar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2894166/fakta-baru-terungkap-tidak-ada-yang-ikuti-anak-perwira-tni-sebelum-tewas-terbakar-Xb14nFiFBB.jpeg
Fakta Baru Terungkap, Tidak Ada yang Ikuti Anak Perwira TNI Sebelum Tewas Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2894144/anak-perwira-tni-tewas-di-lanud-halim-polisi-masih-hidup-saat-terbakar-rVOwkHe5Vn.jpg
Anak Perwira TNI Tewas di Lanud Halim, Polisi: Masih Hidup saat Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement