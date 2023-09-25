Polisi Benarkan Pemuda Tewas Terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Anggota TNI

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata membenarkan adanya penemuan jasad pemuda yang tewas terbakar di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, pada Minggu malam kemarin, 24 September 2023. Leo menegaskan, korban bukan merupakan anggota TNI dan hanya berstatus warga sipil.

"Benar, korbannya sipil," ungkap Leo saat dihubungi awak media, Senin (25/9/2023).

Tidak ada informasi lanjutan yang disampaikan Leo mengenai proses penyelidikan dari insiden tersebut. Sementara itu, info sementara ihwal identitas korban disampaikan oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsekal Pertama Adrian P Damanik.

"Iya, betul dan masih dalam proses penyelidikan. (Korban) Putra dari Pamen TNI. Mohon maaf sementara itu dulu ya," ujar Adrian saat dihubungi.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Sumringah Nonton Premier Petualangan Sherina 2 Bareng Istri dan Anak

Adrian menuturkan, korban saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dia belum bisa menyampaikan informasi mendetail ihwal penyebab atau motif terjadinya insiden tersebut.

"Belum (diketahui penyebabnya) masih kita selidiki dengan bantuan rekan-rekan dari Polres Jaktim," katanya.

Sekadar informasi, insiden tewasnya pemuda yang terbakar tersebut terjadi di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lanud Halim Perdana Kusuma. Korban ditemukan dalam kondisi luka bakar ekstrem.

(Arief Setyadi )