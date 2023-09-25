Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Truk Nyangkut di Tol Jakarta-Tangerang, Silakan Cari Jalur Alternatif!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:32 WIB
Ada Truk Nyangkut di Tol Jakarta-Tangerang, Silakan Cari Jalur Alternatif!
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA - Kendaraan truk bermuatan nyangkut atau tersangkut di KM 10.700 A Tol Jakarta-Tangerang pada Senin (25/9/2023) malam. Pengendara diminta mencari jalur alternatif.

Informasi truk bermuatan tersangkut itu dibagikan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun Twitternya. Dari keterangan tersebut, kecelakaan itu terjadi di KM 10.700 Tol Jakarta yang mengarah ke Tangerang.

Dalam unggahan TMC, pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain sebab saat ini sedang dilakukannya pengalihan arus lalu lintas untuk proses evakuasi truk tersebut.

“Bagi pengguna jalan agar mencari rute alternatif, saat ini sedang dilakukan pengalihan arus lalu lintas (situasional) untuk proses evakuasi kendaraan yang muatannya tersangkut di KM 10.700 A Tol Jakarta - Tangerang,” tulis TMC Polda Metro.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab dari tersangkutnya truk tersebut.

Dari foto yang diunggah oleh TMC Polda Metro, kendaraan truk yang tersangkut tersebut berada di kanan ruas jalan tol. Terlihat truk tersebut tersangkut pada bagian muatan terhadap sebuah papan iklan.

(Arief Setyadi )

      
