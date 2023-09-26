Sosok Ganjar Pranowo, BMI: Pemimpin yang Relevan dalam Memajukan Pemuda Indonesia

JAKARTA - Ketua Bidang Luar Negeri Banteng Muda Indonesia (BMI), Regina Vianney Ayudya menilai, Bacapres Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sehat sehingga mampu mengurusi dan memajukan para pemuda Indonesia.

Sejatinya, dia ingin punya Presiden yang sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun secara fisik karena Indonesia negara yang cukup besar. Maka itu, bagaimana bisa mengurusi masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda jika pemimpinnya secara fisiknya tak sehat.

"Jadi buat saya ini salah satu hal sangat relevan bagi kita bahwa Pak Ganjar itu secara fisik itu sangat prima. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu faktor utama di samping seluruh prestasi yang Pak Ganjar miliki saat ini," ujar Regina dalam diskusi bertema "Ganjar Paling Relevan untuk Masa Depan" di Kafe Little League, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.