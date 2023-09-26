Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Serasa Nostalgia Nonton Petualangan Sherina 2

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:35 WIB
Ganjar Pranowo Serasa Nostalgia Nonton Petualangan Sherina 2
Ganjar Pranowo (Foto: Annastasya Rizqa)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo tampak menghadiri premier film Petualangan Sherina 2 di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin malam (25/9/2023).

Tak sendiri, Ganjar Pranowo datang bersama dengan istri tercinta, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, dan putranya, Alam Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan ini, Ganjar turut menikmati sekuel dari film yang rilis perdana pada tahun 2000 ini. Menurut Ganjar, film ini berhasil menumbuhkan rasa nostalgia saat ia menyaksikannya.

“Dulu nonton berkali-kali, sekarang nonton Sherina sudah besar ya,” ungkap Ganjar, Senin (25/9/2023).

Selain itu, Ganjar juga merasa kagum dengan film anak yang berhasil memberikan edukasi untuk para penonton. Terlebih, film yang memberikan pesan moral yang dapat dicontoh anak-anak.

“Pesan moralnya bagus banget tentang menyelematkan Orang Utan. Betul-betul sebuah cerita yang memberikan edukasi,” paparnya.

