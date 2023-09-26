LARI Sebut Ganjar Pranowo Paling Relevan Jadi Presiden Selanjutnya

JAKARTA - Ketua Gerakan Langkah Anak Muda Republik Indonesia (LARI), Pangeran Siahaan menyebutkan, Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden (Bacapres) yang paling relevan menjadi presiden selanjutnya. Pasalnya, Ganjar memahami perkembangan zaman dan masa depan.

"Pak Ganjar paling relevan menjadi presiden selanjutnya. Beliau merupakan tokoh yang paham perkembangan zaman dan masa depan. Pak Ganjar menyadari teknologi akan semakin tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian kita," ujar Pangeran dalam diskusi bertema "Ganjar Paling Relevan untuk Masa Depan" di Kafe Little League, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

Menurutnya, Ganjar sudah mengimplementasikan hal ini sejak di Jawa Tengah. Contohnya, Ganjar berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,2 triliun di Jateng melalui e-budgeting dan e-planning.