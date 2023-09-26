Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fans Berat, Bocah 11 Tahun Girang Salaman dengan Ganjar Pranowo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |03:01 WIB
Fans Berat, Bocah 11 Tahun Girang Salaman dengan Ganjar Pranowo
Bocah 11 tahun senang bisa bersalaman dengan Ganjar Pranowo (Foto: Annastasya Rizqa)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo turut menghadiri press screening film Petualangan Sherina 2 pada Senin (25/9/2023). Ganjar hadir dan ikut melakukan ramah tamah bersama para bintang dan kru film Petualangan Sherina 2, Sherina Munaf, Derbi Romero, Mira Lesmana, hingga Riri Riza.

Kehadiran Ganjar di premier film ini mengundang antusias dari para penonton yang juga riuh menyaksikan kehadiran Ganjar. Nampak, Ganjar hadir bersama sang istri, Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan putra semata wayangnya, Alam Ganjar Pranowo.

Salah satu momen yang begitu menyita perhatian publik saat seorang bocah laki-laki antusias karena bisa berinteraksi dan bersalaman dengan Ganjar. Ia adalah Arka, bocah 11 tahun dari Bekasi, Jawa Barat yang ngaku penggemar berat Ganjar.

“Suka banget, nge-fans banget sama Pak Ganjar,” ungkap Arka kepada MNC Portal Indonesia, Senin (25/9/2023).

Arka dan sang ibunda, Ita, juga tak menyangka bisa berinteraksi dengan sosok yang dikenal energik dan merakyat ini. Ita menjelaskan putranya dipanggil oleh Ganjar dan diajak bersalaman.

“Dipanggil (Ganjar), Arka sudah teriak-teriak. Dia lebih notice ke bapak (Ganjar),” ungkap Ita.

Halaman:
1 2
      
