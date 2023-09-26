Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tunggul Ametung Penguasa Tumapel Kerap Memeras dan Merampas Harta Rakyatnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |05:40 WIB
Tunggul Ametung Penguasa Tumapel Kerap Memeras dan Merampas Harta Rakyatnya
Tunggul Ametung kerap memeras dan merampas harta rakyatnya (Foto : Istimewa)
TUMAPEL merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri yang akhirnya dimerdekakan oleh Ken Arok. Semasa dikuasai Kediri, Tumapel yang kini menjadi cikal bakal Kerajaan Singasari ini dikuasai oleh akuwu atau setingkat bupati bernama Tunggul Ametung.

Saat itu Kerajaan Kediri dipimpin oleh Kertajaya. Konon kala itu dua pemimpin yakni Kertajaya dan Tunggul Ametung itu sama-sama bertindak semaunya sendiri, sering merampas dan memeras harta benda rakyatnya.

Tumapel sendiri yang menjadi wilayah kekuasaan Kediri digambarkan pada "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan" merupakan kota dengan bangunan - bangunan mewah sebagai tempat tinggal Ametung beserta pejabat-pejabatnya.

Namun bangunan-bangunan mewah ini hanya ada di area istana Tunggul Ametung. Di luar istana, yang ada hanyalah gubuk-gubuk reot yang menjadi tempat tinggal rakyat Tumapel. Sebagaimana Kertajaya, Ametung juga bersikap keras dan cenderung menistakan kaum brahmana.

Tunggul Ametung sesungguhnya adalah seorang anak dari kasta sudra lalu diangkat oleh Kertajaya sebagai akuwu Tumapel. Atas bantuan Kertajaya inilah, Ametung yang asalnya manusia kelas kere kemudian naik menjadi satria yang posisinya sejajar dengan para pejabat istana dan para pangeran.

Karena itu, ketika Tumapel di bawah kekuasaannya jarang menyetorkan upeti ke Kediri, karena sering dirampok dan dibegal oleh kelompoknya Ken Arok. Tunggul Ametung sang penguasa Tumapel itu pun langsung mengungkit-ungkit jasanya itu.

Menurutnya, kalau hanya sekedar menghadapi perampok dan begal, sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari sejak sebelum dirinya diangkat sebagai akuwu Tumapel. Namun belakangan, pasca dirinya mengawini Ken Dedes secara paksa, orang yang merampok upetinya yang hendak dikirim ke Kediri adalah sosok yang mengaku brahmana, yang membuat Ametung dan seluruh bala tentaranya tergoncang dan diteror ketakutan.

