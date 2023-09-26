Nonton Petualangan Sherina 2, Ganjar Duduk Berdampingan dengan Erick Thohir

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Premier Film Petualangan Sherina 2 di salah satu Bioskop di Jakarta pada, Senin 25 September 2023, malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo hadir bersama sang istri Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Sementara Erick Thohir hadir bersama sang putri, Magisha Afryea Thohir atau biasa disapa Asha.

Saat menyaksikan film tersebut, terlihat Ganjar Pranowo duduk bersebelahan dengan Erick Thohir. Keduanya terlihat serius dan menikmati pertunjukan film yang disuguhkan.

Sering kali keduanya saling melemparkan senyuman kepada tamu atau pun penonton yang juga hadir untuk menyaksikan film tersebut. Ganjar pun beberapa kali juga terlihat berbincang bersama istri tercinta yang duduk disebelahnya.

Bahkan, Erick Thohir terlihat menyantap makanan ringan yang telah disediakan untuk tamu yang hadir.