Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu, 2.130 Personel Polri Dikerahkan

JAKARTA - Mabes Polri mengerahkan 2.130 personel di seluruh Indonesia dalam Operasi Mantap Brata terkait dengan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

"Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 terdiri dari Mabes Polri 2.130 personel," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (26/9/2023).

Menurut Ramadhan, pengerahan pasukan kepolisian tersebut disesuaikan dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres.

Sementara itu, kata Ramadhan, kepolisian akan mengatur pola pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2024.