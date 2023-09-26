Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu, 2.130 Personel Polri Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:20 WIB
Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu, 2.130 Personel Polri Dikerahkan
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Mabes Polri mengerahkan 2.130 personel di seluruh Indonesia dalam Operasi Mantap Brata terkait dengan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

"Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 terdiri dari Mabes Polri 2.130 personel," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (26/9/2023).

Menurut Ramadhan, pengerahan pasukan kepolisian tersebut disesuaikan dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres.

Sementara itu, kata Ramadhan, kepolisian akan mengatur pola pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2024.

