Raffi Ahmad Akan Sambangi KPK, Ada Apa?

, Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:50 WIB

JAKARTA – Artis Raffi Ahmad akan menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/9/2023) siang.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan agenda Raffi Ahmad. Kunjungan Raffi dalam rangka agenda strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

“(kedatangan Raffi Ahmad) Stranas PK,” kata jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (26/9/2023).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan Raffi Ahmad untuk mengisi siniar alias podcast. Raffi bakal dijadwalkan hadir pukul 12.00 WIB siang ini.“Giat agenda Podcastnya Stranas PK, sekitar pukul 12.00 WIB,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanda-tanda Raffi Ahmad mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

(Fahmi Firdaus )