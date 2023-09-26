Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raffi Ahmad Akan Sambangi KPK, Ada Apa?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:50 WIB
Raffi Ahmad Akan Sambangi KPK, Ada Apa?
Raffi Ahmad Akan Samnbangi KPK/Foto: Okezone
JAKARTA – Artis Raffi Ahmad akan menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/9/2023) siang.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan agenda Raffi Ahmad. Kunjungan Raffi dalam rangka agenda strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

“(kedatangan Raffi Ahmad) Stranas PK,” kata jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (26/9/2023).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan Raffi Ahmad untuk mengisi siniar alias podcast. Raffi bakal dijadwalkan hadir pukul 12.00 WIB siang ini.“Giat agenda Podcastnya Stranas PK, sekitar pukul 12.00 WIB,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanda-tanda Raffi Ahmad mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

(Fahmi Firdaus )

      
