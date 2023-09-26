Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Pastikan WNI yang Diculik di Malaysia Bermotif Urusan Bisnis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:55 WIB
Polri Pastikan WNI yang Diculik di Malaysia Bermotif Urusan Bisnis
Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Khrisna Murti (foto: MPI/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti memastikan bahwa perkara penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia bermotif urusan bisnis.

"Dia bukan penculikan yang murni minta tebusan ya, ini ada latar belakang lain urusan bisnis antara pelaku dengan keluarga korban, suami korban," kata Krishna di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Hal itu, kata Krishna berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada aparat kepolisian di Indonesia. Namun, Krishna memastikan, WNI itu sudah selamat dan dikembalikan ke tanah air.

"Nanti kita tindaklanjuti semuanya. Sedang dikordinasikan dengan otoritas Malaysia. Ya kan kita tidak tahu bisnisnya apa. Yang tau, polisi Malaysia, lagi didalami lagi cek, mereka belum detail ngasih. Kita belum dapat akses masuk ke pelaku," ujar Krishna.

Sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Medan dilaporkan diculik di Malaysia. WNI berjenis kelamin wanita ini diketahui dikurung, dan disiksa oleh sekelompok pria selama 10 hari di sejumlah lokasi berbeda di beberapa negara bagian saat diculik.

