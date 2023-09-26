Krishna Murti Ungkap Fakta Mengejutkan Penculikan WNI Cantik di Malaysia

JAKARTA - Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengungkapkan fakta terbaru soal penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Menurutnya, penculikan tersebut bermotif urusan bisnis.

"Dia bukan penculikan yang murni minta tebusan ya, ini ada latar belakang lain urusan bisnis antara pelaku dengan keluarga korban, suami korban," kata Krishna di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Hal itu, kata Krishna berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada aparat kepolisian di Indonesia. Namun, Krishna memastikan, WNI itu sudah selamat dan dikembalikan ke tanah air.

"Nanti kita tindaklanjuti semuanya. Sedang dikordinasikan dengan otoritas Malaysia. Ya kan kita tidak tahu bisnisnya apa. Yang tau, polisi Malaysia, lagi didalami lagi cek, mereka belum detail ngasih. Kita belum dapat akses masuk ke pelaku," tuturnya.

Sekadar diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Medan dilaporkan diculik di Malaysia. WNI berjenis kelamin wanita ini diketahui dikurung, dan disiksa oleh sekelompok pria selama 10 hari di sejumlah lokasi berbeda di beberapa negara bagian saat diculik.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur (KL) pun langsung bergerak cepat menanggapi laporan ini.