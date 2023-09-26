Besok TPN Ganjar Gelar Rapat, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo akan kembali menggelar rapat rutin di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/9/2023). TPN rutin menggelar rapat konsolidasi pemenangan Ganjar pada hari Rabu tiap pekannya.

"Rabu besok, kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dikutip Selasa (26/9/2023).

Hasto mengungkap agenda yang bahas dalam pertemuan TPN Ganjar Pranowo tersebut. Salah satu yang dibahas adalah menyiapkan konsolidasi hingga tingkat daerah.