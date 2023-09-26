Apa Beda Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan 1965?

JAKARTA- Mengupas apa beda pemberontakan PKI Madiun 1948 dan 1965. Kedua peristiwa ini memiliki sejarah yang tidak akan terlupakan setelah kemerdekaan Indonesia.

Berikut ini perbedaan pemberontakan PKI Madiun 1948 dan 1965 dilansir dari berbagai sumber:

1. Waktu dan Tempat Berbeda

Peristiwa PKI Madiun terjadi pada tahun 1948, di Kota Madiun, Jawa Timur.

Sementara itu, Peristiwa G30S/PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965, di Jakarta, yang merupakan ibu kota Indonesia.

2. Latar Belakang

Kedua, peristiwa ini memiliki penyebab dan latar belakang yang berbeda. Peristiwa PKI Madiun bermula dari ketegangan politik antara PKI dan pemerintah Republik Indonesia.

Di sisi lain, Peristiwa G30S/PKI memiliki latar belakang yang dipengaruhi oleh ketegangan politik dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia pada saat itu. Presiden Soekarno yang memegang kendali pemerintahan menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik dan militer yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakannya.