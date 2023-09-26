Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warung Nyak Kopsah Bikin Reviewer Ribut, Saksikan Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:51 WIB
Warung Nyak Kopsah Bikin <i>Reviewer</i> Ribut, Saksikan Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Updates Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah makan Nyak Kopsah di Tangerang, Banten, menjadi perbincangan netizen. Berawal dari hal ini, dua reviewer kuliner ribut.

Awalnya, seorang reviewer bernama Codeblu memberi ulasan negatif terhadap sejumlah makanan di rumah makan bernama Warung Oseng Bang Madun alias Nyak Kopsah.

Ulasan Codeblu ini malah mendapat kritikan dari reviewer lainnya, yakni Farida Nurhan atau dikenal Omay.

Alih-alih mengkritik soal cara Codeblu mengkritik makanan, Omay justru menyerang personal Codeblu dan membongkar identitasnya di media sosial.

Tidak terima identitasnya dibongkar, Codeblu akhirnya melaporkan Omay ke polisi atas dugaan doxing atau menyebarkan identitas orang lain di media sosial.

Halaman:
1 2
      
