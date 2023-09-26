Nilai Perbedaan Itu Wajar, Jokowi: Silahkan Pilih Ganjar, Prabowo dan Anies

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dai Desa untuk menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbedaan pilihan dinilai wajar. Dirinya mempersilahkan masyarakat dapat memilih ketiga bakal calon presiden (Bacapres). Ketiga Bacapres itu yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih pak Prabowo silahkan, mau milih pak Anies silahkan, mau milih pak Ganjar silahkan," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

BACA JUGA: Partai Perindo dan PDIP Kompak Saling Dukung Menangkan Ganjar pada Pilpres 2024

Jokowi menekankan bahwa menang dan kalah dalam pilpres maupun pemilu hal yang wajar. Menurutnya tidak mungkin dari tiga Bacapres semuanya menang, pasti salah satu akan unggul.

"Perbedaan pilihan itu wajar gak perlu diributkan, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada itu juga wajar biasa. Orang calonnya tiga masa minta menang semua," kata Jokowi.

"Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil yaitu desa," tambahnya.