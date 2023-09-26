Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Papdesi Nilai Ganjar Sosok yang Mengerti Desa dan Solutif

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:31 WIB
Papdesi Nilai Ganjar Sosok yang Mengerti Desa dan Solutif
Ganjar Pranowo (iNews)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung oleh partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Smesco Convention Hall, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Ganjar datang sebagai Ketua Dewan Pembina Papdesi. Ganjar sempat memberikan nasihat kepada ratusan perangkat desa yang hadir.

Tampak para perangkat desa antusias dengan kedatangan Ganjar. Sementara Ganjar terlihat terus melemparkan senyum dan melambaikan tangan kepada para perangkat desa.

Salah satu perangkat desa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Papdesi Provinsi Bengkulu, Hartono mengatakan, Ganjar bukan hanya sebagai dewan pembina, tapi juga keluarga.

Kata Hartono, Ganjar merupakan sosok yang dekat dengan perangkat desa yang tergabung dalam Papdesi. Bahkan ketika perangkat desa menyampaikan keluhan, Ganjar responsif memberikan solusi.

"Enak diajak diskusi. Keluhan kita di desa ini kan banyak juga beliau sangat mengerti, mau memberikan solusi agar desa berkembang dan menjadi unggulan," ujarnya.

Dia berharap, Ganjar bisa terus mendukung Papdesi untuk kesejahteraan masyarakat desa.

"Mudah-mudahan harapan saya dia panjang umur, sehat selalu, memberikan support kepala desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera masyarakat," katanya.

