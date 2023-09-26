Gempa M3,1 Guncang Parigi Moutong Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Selasa (26/9/2023) sekira pukul 17.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.04 Lintang Selatan - 121.18 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 26-Sep-2023 17:26:56WIB, Lok:0.04LS, 121.18BT (80 km Tenggara PARIGIMOUTONG-SULTENG), Kedlmn:13 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)