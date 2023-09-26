Jokowi : Jangan Sampai saat 3 Calon Sudah Terpilih, yang di Bawah Masih Ribut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk tidak berlarut-larut dalam perseteruan terkait perbedaan pilihan bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024.

Diketahui, saat ini ada tiga bacapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Jangan sampai nanti 3 calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih (ribut), jangan. Karena setiap 5 tahun pasti ada terus proses demokrasi ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

Jokowi menekankan, pentingnya persatuan dan kesatuan yang harus terjaga di masyarakat, meskipun berbeda pilihan bacapres. Ia mencontohkan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Afrika beberapa waktu lalu.

"Saya kemarin baru saja dari Benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa, rakyatnya tidak bisa terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang, perang. Saat saya ke Afghanistan juga sama," kata Jokowi.

"Inilah yang harus kita jaga, persatuan, dan kesatuan karena kita memiliki banyak sekali etnis, 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia, dengan bahasa daerah 1.300 macamnya, ada di sana mungkin sepersepuluhnya yang kita miliki ga ada, tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat. Bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting sekali," tuturnya.