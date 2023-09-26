Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Jangan Sampai saat 3 Calon Sudah Terpilih, yang di Bawah Masih Ribut

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:54 WIB
Jokowi : Jangan Sampai saat 3 Calon Sudah Terpilih, yang di Bawah Masih Ribut
Presiden Jokowi (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk tidak berlarut-larut dalam perseteruan terkait perbedaan pilihan bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024.

Diketahui, saat ini ada tiga bacapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Jangan sampai nanti 3 calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih (ribut), jangan. Karena setiap 5 tahun pasti ada terus proses demokrasi ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

Jokowi menekankan, pentingnya persatuan dan kesatuan yang harus terjaga di masyarakat, meskipun berbeda pilihan bacapres. Ia mencontohkan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Afrika beberapa waktu lalu.

"Saya kemarin baru saja dari Benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa, rakyatnya tidak bisa terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang, perang. Saat saya ke Afghanistan juga sama," kata Jokowi.

"Inilah yang harus kita jaga, persatuan, dan kesatuan karena kita memiliki banyak sekali etnis, 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia, dengan bahasa daerah 1.300 macamnya, ada di sana mungkin sepersepuluhnya yang kita miliki ga ada, tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat. Bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting sekali," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement