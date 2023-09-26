Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Jadi Ketum PSI, Ini Kata Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:01 WIB
Kaesang Jadi Ketum PSI, Ini Kata Jokowi
Kaesang jadi Ketum PSI, ini kata Jokowi. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal anak bungsunya Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Menurutnya, Kaesang sudah dewasa.

"Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaesang, wong sudah dewasa sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus," kata Jokowi usai menghadiri Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

Jokowi menjelaskan, di dalam aturan keluarganya, anaknya yang sudah memiliki keluarga sendiri harus bisa mandiri dan memutuskan masa depannya. Termasuk dalam hal ini terjun dalam dunia politik.

"Saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung risikonya," kata Jokowi.

Jokowi mengaku telah memberikan restu kepada Kaesang untuk menjadi Ketum PSI. Meski begitu, Jokowi tidak memberikan pesan khusus kepada Kaesang.

"Ya (Kaesang) minta doa restu orangtua, ya saya restui," kata Jokowi.

"Enggak ada (pesan), udah gede, kebanyakan pesan," ucapnya.

