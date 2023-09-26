Dapat Atensi Jokowi, Permasalahan Rempang Akan Berakhir dengan Baik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Pulau Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

Hal ini diutarakan Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023.

Diharapkan, setelah ada atensi dari Jokowi, permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan baik.

BACA JUGA: Polri Gelar Bakti Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Rempang Kepri

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia jika tidak terselesaikan.

"Kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macam juga hilang, opportunity costnya besar,"ujar Agus di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Agus berharap agar setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi dapat terlihat studi antropologinya.

BACA JUGA: 28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan di Rempang

“Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,”tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas mengatakan, bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.