HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Fokus Sejahterakan Masyarakat Desa

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:50 WIB
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Fokus Sejahterakan Masyarakat Desa
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menjadi sosok yang fokus membangun infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh ketua umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Wargiyati.

Kata Wargiyati, fakta itu diketahui sejak dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, Ganjar sangat mempedulikan nasib masyarakat di desa.

"Program beliau fokus ke desa, mengurusi bantuan keuangan langsung untuk infrastruktur, untuk UMKM, untuk sarana dan prasarana, untuk wisata semua diakomodir oleh beliau (Ganjar Pranowo)," ujarnya usai Rakernas PAPDESI di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, (26/9/2023).

Saat ini Ganjar juga sebagai ketua dewan pembina PAPDESI. Wargiyati pun berharap Ganjar bisa terus memperjuangkan masyarakat desa. Kata dia, masyarakat desa harus sejahtera dan bermartabat.

"Ya harus lebih baik dari sekarang, jadi desa ini kan ada 85 persen dari wilayah Indonesia, kalau desa masyarakat desa di openi (diperhatikan) masyarakat sejahtera," katanya.

"Indonesia tidak akan ada masalah kemiskinan percayakan seperti yang disampaikan pada pak Ganjar , pemerintah desa mengelola anggaran sesuai dengan Musrenbang," tambah Wargiyati.

(Khafid Mardiyansyah)

      
