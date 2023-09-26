Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polemik Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Komentar Mahfud MD hingga Jimly Asshiddiqie

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:30 WIB
Polemik Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Komentar Mahfud MD hingga Jimly Asshiddiqie
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. Proses pengubahan aturan, kata Mahfud, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif.

Hal ini ia utarakan saat ditanya perihal polemik gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi.

“MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,” kata Mahfud.

Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan jika dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran.

“Kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi itu tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah kalau mau diubah dimana, bukan MK yang mengubah itu DPR lembaga legislatif,” sambung Mahfud.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi.

“Saya rasa enggak usah dipolitisasi. Itu bikin malu Pak Jokowi,” kata Jimly kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171882//puan-nWhg_large.jpg
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Puan: Yang Penting Tujuannya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement