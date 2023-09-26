Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terima Kunjungan Yousef Helo, Menhan Berikan Beasiswa ke Mahasiswa Palestina

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:54 WIB
Terima Kunjungan Yousef Helo, Menhan Berikan Beasiswa ke Mahasiswa Palestina
Menhan Prabowo Subianto (Foto: Kemhan)
JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menerima kunjungan kehormatan dari Chief of Palestinian Police H.E. Major General Yousef Helo di Kemhan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Di awal pertemuan, Menhan Prabowo menyambut Mayor General Yousef Helo dengan upacara jajar kehormatan. Setelah prosesi upacara, kedua pejabat tersebut melakukan pertemuan bilateral di ruang kerja Menhan Prabowo.

“Bulan depan kita akan menerima beberapa mahasiswa dari Palestina untuk mendapatkan beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pertahanan RI. Jurusan yang telah disiapkan, antara lain kedokteran, teknik sipil, teknik elektro dan beberapa jurusan militer yang ada di Universitas Pertahanan,” ujar Menhan.

Menhan Prabowo menyebut Presiden Jokowi juga memerintahkan muntuk mencari bentuk-bentuk lain dukungan perjuangan Palestina agar bisa membantu Palestina dalam bentuk kerja sama kemanusiaan, dan pendidikan.

Menhan RI juga mengharapkan agar pertemuan kerja sama dan persahabatan dapat selalu terus dipelihara dengan semangat persaudaraan serta saling memberikan masukan bagi peningkatan kerja sama bilateral dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia dan Palestina.

(Fakhrizal Fakhri )

      
