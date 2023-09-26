Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Jokowi: Saya Restui

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:06 WIB
Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Jokowi: Saya Restui
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui anak bungsunya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kepala Negara juga menilai Kaesang sudah memperhitungkan risiko dari keputusannya tersebut.

"Soal Kaesang (jadi Ketum PSI) tanyakan ke PSI dan Kaesang. Kaesang minta doa restu orangtua, saya restui," kata Jokowi, disela menghadiri kegiatan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi (DMP) 2023 di TNGGP Mandala Kitri Cibodas, Kabupaten Cianjur, Selasa (26/9/2023).

Kata Jokowi, dalam keluarganya sudah dibiasakan untuk mandiri dan bertanggungjawab atas semua keputusan yang diambil. Bahkan, pihaknya meyakini jika Kaesang sudah memperhitungkan baik dan buruk, serta memperhitungkan risiko terkait apa yang diputuskannya.

"Di dalam keluarga terbiasa kalau sudah berkeluarga apalagi istri, harus mandiri dan tanggungjawab. Yang diputuskan dihitung risiko, baik dan buruknya," katanya.

Jokowi mengaku tidak memiliki pesan khusus terhadap anaknya tersebut. "Tidak ada pesan, udah gede masa kebanyakan pesan," tuturnya.

