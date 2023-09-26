Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Terima Hadiah Jersey MU dari Perkumpulan Kades Se-Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:32 WIB
Ganjar Terima Hadiah Jersey MU dari Perkumpulan Kades Se-Indonesia
Ganjar dihadiahi jersey MU. (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA – Bacapres Ganjar Pranowo menerima hadiah berupa jersey atau seragam klub sepakbola, milik Manchester United (MU) dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).

Jersey cantik dengan nomor punggung 8 itu berwarna hijau garis putih dan merupakan versi tandang dari klub yang difavoritkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Ganjar menerima jersey tersebut melalui penyerahan langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Papdesi, Wargiyati, saat dirinya ikut menghadiri Rakernas Papdesi 2023 di Smesco Nareswara Ballroom, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

BACA JUGA:

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Fokus Sejahterakan Masyarakat Desa 

“Jersey tandang MU untuk musim 2023/2024 itu sengaja kami berikan dengan nama Ganjar dan bernomor punggung delapan agar Pak Ganjar nanti menjadi presiden ke-8 Indonesia,” ujar Wargiyati dalam keterangan persnya.

Wargiyati mengungkapkan, dirinya Bersama rekan-rekan Apdesi lainnya, begitu senang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres pada pemilu 2024. Ini dikarenakan Wargiyati sering mengunjungi Bacapres Partai Perindo itu saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Papdesi yang berdiri 2016 lalu.

"Beliau saat itu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, kita datangi tiap hari dan beliau tidak bosan," tutur Wargiyati.

BACA JUGA:

3 Organisasi yang Diikuti Ganjar Pranowo Selama Kuliah di UGM 

Wargiyati mengungkapkan, Ganjar dipercaya memahami konsep pembangunan desa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh Apdesi. Dia pun  mengatakan Ganjar dapat membawa desa menjadi semakin sejahtera, mandiri dan bermartabat.

“Melalui perjuangan Pak Ganjar, Kita ingin pemerintah segera mengesahkan revisi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa," imbuh Wargiyati. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement