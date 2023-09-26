Ganjar Terima Hadiah Jersey MU dari Perkumpulan Kades Se-Indonesia

JAKARTA – Bacapres Ganjar Pranowo menerima hadiah berupa jersey atau seragam klub sepakbola, milik Manchester United (MU) dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).

Jersey cantik dengan nomor punggung 8 itu berwarna hijau garis putih dan merupakan versi tandang dari klub yang difavoritkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Ganjar menerima jersey tersebut melalui penyerahan langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Papdesi, Wargiyati, saat dirinya ikut menghadiri Rakernas Papdesi 2023 di Smesco Nareswara Ballroom, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

“Jersey tandang MU untuk musim 2023/2024 itu sengaja kami berikan dengan nama Ganjar dan bernomor punggung delapan agar Pak Ganjar nanti menjadi presiden ke-8 Indonesia,” ujar Wargiyati dalam keterangan persnya.

Wargiyati mengungkapkan, dirinya Bersama rekan-rekan Apdesi lainnya, begitu senang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres pada pemilu 2024. Ini dikarenakan Wargiyati sering mengunjungi Bacapres Partai Perindo itu saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Papdesi yang berdiri 2016 lalu.

"Beliau saat itu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, kita datangi tiap hari dan beliau tidak bosan," tutur Wargiyati.

Wargiyati mengungkapkan, Ganjar dipercaya memahami konsep pembangunan desa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh Apdesi. Dia pun mengatakan Ganjar dapat membawa desa menjadi semakin sejahtera, mandiri dan bermartabat.

“Melalui perjuangan Pak Ganjar, Kita ingin pemerintah segera mengesahkan revisi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa," imbuh Wargiyati.