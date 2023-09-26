Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Panggil Pengelola, Heru Budi Bakal Bahas Nasib Pedagang Pasar Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:09 WIB
Panggil Pengelola, Heru Budi Bakal Bahas Nasib Pedagang Pasar Tanah Abang
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memanggil pengelola Pasar Jaya pada Selasa (26/9/2023). Heru Budi menyebutkan pemanggilan itu untuk membahas keluhan pedagang karena sepi pembeli imbas dari jualan TikTok shop.

"Ya sama-sama nanti kan dengan Pasar Jaya. Saya panggil beberapa nanti, panggil beberapa e-commerce," ujar Heru Budi, Senin 25 September 2023.

Meski begitu, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu belum menjelaskan secara rinci terkait pembahasan seperti apa yang akan dilakukan dengan pengelola pasar tanah abang. "Besok (hari ini, red), saya panggil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggap merespons keresahan para pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) atas keberadaan platform sosial e-commerce TikTok Shop yang dinilai telah menggerus usaha mereka.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk mengendalikan perniagaan elektronik atau e-commerce berbasis media sosial.

"Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya seusai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175055/pramono-wlSZ_large.jpg
Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pramono: Rekrutmen PJLP 2026 Bakal Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686/pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173430/ktr-0Xnm_large.jpg
DPRD DKI Minta Ranpergub Kawasan Tanpa Rokok Segera Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173048/bansos-PAnG_large.jpg
Pemprov DKI Salurkan Bansos untuk 200.684 Lansia hingga Disabilitas Periode September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172274/agus-lBzr_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Kembangkan Hunian di Atas Pasar, Ingat Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3169954/rano-ezNj_large.jpg
Wagub Rano: Dana Kenaikan Operasional RT/RW Masuk APBD Perubahan 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement