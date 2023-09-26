Panggil Pengelola, Heru Budi Bakal Bahas Nasib Pedagang Pasar Tanah Abang

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memanggil pengelola Pasar Jaya pada Selasa (26/9/2023). Heru Budi menyebutkan pemanggilan itu untuk membahas keluhan pedagang karena sepi pembeli imbas dari jualan TikTok shop.

"Ya sama-sama nanti kan dengan Pasar Jaya. Saya panggil beberapa nanti, panggil beberapa e-commerce," ujar Heru Budi, Senin 25 September 2023.

Meski begitu, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu belum menjelaskan secara rinci terkait pembahasan seperti apa yang akan dilakukan dengan pengelola pasar tanah abang. "Besok (hari ini, red), saya panggil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggap merespons keresahan para pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) atas keberadaan platform sosial e-commerce TikTok Shop yang dinilai telah menggerus usaha mereka.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk mengendalikan perniagaan elektronik atau e-commerce berbasis media sosial.

"Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya seusai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023.