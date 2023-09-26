Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepsek di Bogor yang Pecat Guru Terkait Dana BOS Bakal Diaudit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:30 WIB
Kepsek di Bogor yang Pecat Guru Terkait Dana BOS Bakal Diaudit
Wali Kota Bogor Bima Arya (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan melakukan audit terhadap mantan kepala sekolah SDN Cibeureum 1 terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di samping, kepala sekolah tersebut sebelumnya diduga menerima gratifikasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Ya hasilnya sudah terbukti bahwa beliau menerima (gratifikasi), bahkan ada indikasi hal-hal lain yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah. Saya menerima laporan aduan dari guru-guru, saya perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh inspektorat terkait dengan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah. Ini juga harus diaudit semua, harus dicek semua," kata Bima kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

Kata dia, indikasi penyelewengan itu merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan gratifikasi.

"SDN Cibereum ini kan pengembangan, pengembangan dari dugaan pungli yang terbukti, gratifikasi kemudian berkembang ke kasus-kasus lain yang dilaporkan oleh guru-guru," tambah Bima.

Di samping itu, pihaknya juga tengah mendalami indikasi pungutan liar (pungli) dengan dalih ekstrakulikuler. Saat ini, pihaknya sedang mempelajari batasan-batasan jenis ekstrakulikuler yang dibenarkan untuk dimintakan sumbangan dan mana yang tidak boleh.

"Harus clear aturannya, kita akan bekerjasama dengan Kajari untuk sosialisasi dan kemarin saya bicara dengan ICW untuk masuk juga ke sekolah-sekolah. Artinya ini jalan terus dan ada satu, dua kasus lagi yang sedang kita dalami. Kita akan turun, kita akan jelaskan, batasan pungli itu di mana. Karena banyak yang bingung, jangan-jangan ekstrakulikuler akan terhambat, lomba-lomba akan gimana nasibnya?" ungkap Bima.

"Tentu tidak semua, tidak kita pukul rata, masih ada yang diperlukan untuk pengembangan siswa, tetapi ada batasan-batasan saja yang nanti kita perjelas," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
