INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Lantik 19 Anggota DTKJ, Berharap Bisa Urai Kemacetan Jakarta

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:07 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi lantik DTKJ (foto: dok Pemprov DKI Jakarta)
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi lantik DTKJ (foto: dok Pemprov DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2023.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, pengukuhan ini bisa menjadi sesuatu yang baru bagi DKI Jakarta agar bisa mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

"Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan," kata Syafrin Liputo, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Di sisi lain, Ketua DTKJ, Haris Muhammadun mengatakan, anggota DTKJ yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan.

"Kami ada 19 orang. Ada unsur akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, LSM transportasi, pengguna transportasi, awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta," ucap Haris.

Haris mengungkapkan, DTKJ akan fokus kepada berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta. Di antaranya fokus memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi kebijakan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, hingga rekomendasi kebijakan WFH dan WFO untuk warga yang bekerja di Jakarta.

