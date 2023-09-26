Jadi Tempat Persembunyian Komplotan Bandit, Kampung Bahari Diacak-acak Polisi

JAKARTA - Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) pagi. Dalam penggrebekan ini polisi menyasar para terduga pelaku kejahatan.

Anggota dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara, sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendatangi sejumlah rumah kontrakan yang disinyalir menjadi tempat bersembunyinya para pelaku kriminal.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan petugas kepolisian melakukan penggrebekan ini saat pagi buta. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rumah di kawasan padat penduduk yang berada di antara belakang depo kontainer dan pinggir rel kereta.

Dalam operasi ini, petugas mengetuk satu persatu pintu rumah di kawasan tersebut. Lantaran tidak mendapat jawaban, petugas kemudian mendobrak dan mendapati para terduga pelaku kejahatan jalan dan penyalahgunaan narkoba ini masih terlelap dalam tidur.

Saat petugas berhasil masuk, para terduga pelaku kriminal ini pun kaget dan tidak bisa berkutik saat melihat kedatangan polisi. Bahkan ada yang juga kabur melompati atap rumah di lokasi untuk menghindari kejaran petugas.

Selain menahan para terduga pelaku, Polisi juga melakukan penggeledahan isi tempat tinggal para terduga pelaku dan mendapatkan banyak barang bukti seperti sabu, ganja hingga puluhan senjata tajam yang disembunyikan para terduga pelaku.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iverson Manossoh mengatakan, dalam operasi ini bertujuan mengemban fungsi prentif dan preventif melakukan operasi gabungan penegakan hukum dengan menyasar para pelaku kejahatan tertentu

"Sasarannya pelaku begal, barang bukti yang terkait aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Kemudian target yang lain narkoba. Pelaku dan jaringannya," kata Iverson saat ditemui lokasi, Selasa (26/9/2023).