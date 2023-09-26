Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Perwira Menengah TNI AU Tewas Terbakar di Landasan Halim, Dansatpom: Korban Masih Pelajar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:43 WIB
Anak Perwira Menengah TNI AU Tewas Terbakar di Landasan Halim, Dansatpom: Korban Masih Pelajar
Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar/Ilustrasi okezone
A
A
A

JAKARTA - Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma Letkol Made Oka Darmayasa mengatakan, pemuda berinisial CHR yang ditemukan tewas terbakar di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada Minggu (24/9) merupakan anak perwira menengah TNI AU.

"Setelah dilaksanakan oleh TKP kami mengetahui bahwa korban ini CHR ini merupakan anak dari anggota dari TNI AU perwira menengah keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim," ujar Oka kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Oka melanjutkan, CHR merupakan seorang pemuda yang masih berusia 16 tahun. Korban besar dan bersekolah di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.

"Almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun dan bersekolah di lingkungan Lanud Halim Perdanakusuma," paparnya.

"Sampai dengan saat ini kami dari satpom Lanud Halim Perdanakusuma dibantu Polres Metro Jakarta Timur untuk mengungkap dan mendalami terkait permasalahan ini," pungkasnya.

