Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar di Lanud Halim, Polisi Periksa Delapan Saksi

JAKARTA - Seorang pemuda berinisial CHR (16) ditemukan tewas terbakar di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Minggu (24/9/2023). CHR diketahui merupakan anak perwira menengah TNI AU.

Menanggapi hal itu, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, pihaknya masih menyelidiki lebih dalam terkait luka yang dialami CHR. Termasuk, menunggu hasil visum dan autopsi serta memeriksa sejumlah saksi.

"Untuk yang sudah diperiksa sementara ada lima dan ada tambahan hari ini ada tiga yang akan diperiksa dan total sama hari ini delapan," ujar Leonardus kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Kendati demikian, kata Leonardus, pihaknya belum bisa menentukan siapa tersangka. Sehingga, pihaknya mengumpulkan sejumlah CCTV dan menunggu keterangan dokter terkait penyebab kematian CHR.

"Untuk ditetapkan tersangka tadi kan saya sudah jelaskan belum dapat penyebabnya saja kita belum tahu dan untuk mengungkap ini kita butuh scientific crime investigation tidak bisa kita secara cepat dan kita butuh waktu karena dokter belum tahu juga penyebab kematiannya," imbuhnya.

"Terkait total CCTV itu kita sudah amankan 11," sambungnya.