Seorang Pelajar SD Diduga Nekat Lompat dari Lantai 4 Sekolahnya di Jaksel

JAKARTA - Seorang pelajar diduga nekat lompat dari lantai 4 bangunan SDN 06 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (26/9/2023) siang.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @lensa_berita_jakarta terlihat seorang pelajar mengenakan seragam putih merah tergeletak di halaman sekolah dan beberapa petugas serta guru terlihat menghampiri.

"Terlihat di video seorang berseragam merah putih tergelak di lantai halaman Sekolah," tulis laman Instagram @lensa_berita_jakarta.

"Hingga saat berita ini diturunkan belum diketahui pasti detail peristiwa tersebut, korban kini dibawa ke RS Fatmawati Jakarta Selatan," tambahnya.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia berupaya mengkonfirmasi kejadian tersebut ke Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary. Namun hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan data awal kejadian tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )