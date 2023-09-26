Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar SD Nekat Lompat dari Lantai 4 Sekolahnya, Polisi: Dia Terjatuh!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:09 WIB
Pelajar SD Nekat Lompat dari Lantai 4 Sekolahnya, Polisi: Dia Terjatuh!
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Siswa sekolah dasar (SD) di salah satu sekolah di Jakarta Selatan dikabarkan lompat dari lantai empat gedung sekolahnya. Polisi memastikan peristiwa itu bukan percobaan bunuh diri.

Dalam narasi yang beredar di media sosial, bocah itu disebut melompat. Tayangan video kemudian memperlihat sang bocah yang terkapar di lantai dasar.

“Bukan lompat. Dia main-main di pilar terjatuh. Bukannya sengaja mau bunuh diri,” kata Kapolsek Pesanggarahan, Kompol Tedjo Asmoro kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Tedjo mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (26/9) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Ia juga memastikan tidak ada perundungan yang terjadi yang melatarbelakangi peristiwa itu.

“Enggak ada sementara (bullying), ini kita tanya-tanya enggak ada bullyan di sekolah apalagi masih anak SD. Tadi kita tanya guru semuanya,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
