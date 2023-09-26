Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar, Polisi Amankan Sebilah Pisau di Lokasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:16 WIB
Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar, Polisi Amankan Sebilah Pisau di Lokasi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) mengamankan sebilah pisau di lokasi tewasnya anak Perwira Menengah (Pamen) TNI-AU berinisial CHR (16). Pemuda tersebut ditemukan meninggal dengan kondisi terbakar di Pos Spion (Ujung Landasan 24) Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, pada Minggu (24/9/2023) malam.

Selain sebilah pisau, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya, satu pasang sendal berwarna biru, celana dan baju bekas terbakar, satu map yang sudah terbakar, serta satu tutup botol berwarna merah.

"Pada hari Minggu pada tanggal 24 September 2023 sekira pukul 19.40 WIB telah ditemukan seseorang meninggal dunia dengan identitas CHR, laki-laki, 16 tahun dalam kondisi terbakar," kata Kapolres Metro Jaktim, Kombes Pol Leonardus Simarmata kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

"Barang bukti yang berhasil diamankan satu bilah pisau, lalu satu pasang sandal berwarna biru, dan satu baju bekas terbakar serta satu celana bekas terbakar. Kemudian satu map bekas terbakar, juga tiga kantong serpihan atau abu bekas terbakar kemudian satu buah tutup botol berwarna merah," imbuhnya.

Jajaran Polres Metro Jaktim sudah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Polisi juga sudah melakukan olah TKP. Selain itu, korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum et repertum dan autopsi.

"Lalu melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan Puslabfor Mabes Polri," pungkasnya.

(Awaludin)

      
