HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjatuh dari Lantai 4 Sekolahnya, Siswa SD Meninggal Usai Dirawat di Rumah Sakit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:48 WIB
Terjatuh dari Lantai 4 Sekolahnya, Siswa SD Meninggal Usai Dirawat di Rumah Sakit
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Siswa perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) terjatuh dari lantai empat gedung sekolahnya, di kawasan Jakarta Selatan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa bocah itu tidak terselamatkan.

“Benar (meninggal dunia), tidak tertolong,” kata Kapolsek Pesanggarahan Kompol Tedjo Asmoro saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/9/2023).

Tedjo mengatakan, selama tindakan medis keluarga korban turut serta berada di rumah sakit. Korban pun langsung diserahkan kepada keluarga.

“Rumahnya (korban) tidak jauh dari sekolah,” ucapnya.

Tedjo menjelaskan, bahwa bocah SD itu terjatuh dari lantai empat gedung tempatnya mengenyam pendidikan. Ia terjatuh saat sedang bermain.

“Lagi main-main di pilar, terjatuh. Bukan (upaya) bunuh diri,” tuturnya.

Dirinya juga memastikan tidak ada peristiwa perundungan atau bulllying yang melatarbelakangi terjatuhnya korban. Polisi pun telah meminta keterangan kepada guru dan siswa yang berada di sekitar kejadian.

