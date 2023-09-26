Anak Perwira TNI AU Tewas Terbakar di Lanud Halim, Polisi Tunggu Hasil Autopsi

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Pol Leonardus Simarmata belum dapat menyimpulkan penyebab tewasnya anak Perwira Menengah (Pamen) TNI AU berinisial CHR (16).

Pasalnya, polisi hingga saat ini masih menyelidiki dengan pasti penyebab tewasnya pemuda tersebut.

"Untuk penyebab daripada meninggalnya korban ini belum bisa diambil kesimpulan karena kita masih menunggu hasil visum et repertum dan autopsi. Jadi kita masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman," kata Kombes Leonardus Simarmata kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Untuk mengetahui dengan pasti musabab meninggalnya anak pamen TNI AU tersebut, polisi akan memintai keterangan terhadap para saksi. Namun memang, diakui Leonardus, pihaknya kesulitan untuk memintai keterangan daripada saksi-saksi.

"Perihal kebutuhan khusus kami juga masih melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi," ujar Kombes Leonardus.