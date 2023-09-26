Tragis! Perempuan Cantik Tewas Dibunuh di Dekat Lobi Mal Central Park

JAKARTA - Seorang perempuan berinisial FD (44) ditemui tewas mengenaskan di lobi Mall Central Park, di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Selasa (29/9/2023).

Perempuan berparas cantik tersebut ditemukan warga tewas mengenaskan dengan luka sayatan di leher.

Kapolsek Tanjung Duren Kompol Muharam Wibisono mengatakan, perempuan tersebut tewas bukan karena bunuh diri. Ia menduga perempuan tersebut tewas dibunuh karena ditemukan adanya luka sayatan di leher.

"Bukan (bunuh diri), itu pembunuhan. TKP lobby Central Park," kata Muharam saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/9/2023).

Muharam melanjutkan, perempuan tersebut ditemukan tidak bernyawa sekira pukul 07.00 WIB, tadi pagi. Polisi juga mengatakan korban dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah leherya tersayat.

"Kebetulan juga tak lama setelah terjadi penusukan itu pelaku berhasil diamankan oleh pihak keamanan dan kepolisian. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melakukan pendalaman dan interogasi pelaku," ungkapnya.